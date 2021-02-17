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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على منح أفغانستان 97 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:50 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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منح البنك الدولي ما مجموعه 97.50 مليون دولار إلى أفغانستان مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك لدعم الأفغان المتضررين من الجفاف وجائحة كورونا (كوفيد -19) وتوفير الأمن الغذائي.

وذكر البنك الدولي - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما" برس الأفغانية اليوم الأربعاء - أن هذا المبلغ الكبير سيساعد أيضًا في بناء نظم تحذيرات مبكرة من الجفاف والاستجابة له في البلاد.

وأضاف البيان أن "المنحة ستساعد في تمويل الإنذار المبكر للجفاف والتمويل المبكر فضلا عن مشروع العمل المبكر".

ومن شأن هذا المشروع تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية المنتظمة، وتوفير الدعم النقدي غير المشروط ومزايا النقد مقابل العمل إلى 2.2 مليون أفغاني في 78 مقاطعة في البلاد.

وسيوفر المشروع مساعدة مالية منتظمة موجهة للأسر لبناء ودعم القدرة على التعافي وتوسيع نطاق الدعم في جميع أنحاء البلاد قبل وأثناء فترات الجفاف.

كما سيدعم المشروع حكومة أفغانستان في تقديم خدمات معلومات الطقس والماء والمناخ شديدة الأهمية، ونشر نظم الإنذارات المبكرة، وتعزيز التأهب للكوارث داخل المجتمعات ".

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية قد حذرت من أن قرابة 10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما يأكلونه خلال عام 2021، مطالبة بمليارات من الدعم والمساعدات.

وأوضحت المنظمة أن 18 مليون مواطن أفغاني بينهم 7ر9 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم وبخاصة الغذاء، وطالبت المنظمة بتبرعات قدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري.

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