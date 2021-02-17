الزراعة: الفريق البحثي يواصل حصر وتصنيف تربة صحراء غرب السويس

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بتشكيل فريق بحثي فني.ويهدف الفريق لإجراء دراسات حصر وتصنيف تربة المساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس، والتي تقدر بحوالي ٥٩ ألف فدان.وتم تشكيل فريق مكون من ٢٨ عضوا من الباحثين والمعاونين، بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة جامعة بنها، وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس.وأكد وزير الزراعة أن الفريق البحثي يواصل مهمته في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.