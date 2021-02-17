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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس الوزراء يوافق على طلبي شراء لصالح التعليم والتعليم العالي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:50 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحي المرج، محافظة القاهرة، من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بشراء أجهزة علمية لصالح كل من كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس؛ وذلك في إطار دعم الجهات البحثية والعلمية بالأجهزة اللازمة التي تمكنها من أداء دورها المنوط بها، من خلال الاستفادة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة.


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