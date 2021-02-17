تجديد حبس حسن القباني 45 يومًا لنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفي حسن القباني، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة العامة، للقباني عدة تهم منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.