مدبر الكلدان بمصر يهنئ الأب بولان كواسي بمنصبه الجديد

تقدم الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان في مصر، بالتهاني للأب بولان كواسي، وذلك بمناسبة تعيينه راعيًا لبازليك العذراء.و قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الأب بولان خدم في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"نتمنى له بركة الرب".وكان قد صدر قرار من سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بتعيين الأب بولان كواسي، راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة.و سيتم التجليس الكنسي يوم الأحد، الموافق الثامن والعشرين من فبراير الجاري، في السادسة والنصف مساءً ولهذا الغرض، سيكون يومئذ قداس واحد فقط بلغتين.