لماذا تمنى هيكل لقاء اينشتاين؟.. كتابه زيارة جديدة للتاريخ يجيب

يوافق، اليوم، ذكري وفاة محمد حسنين هيكل، والذي توفي في مثل هذا اليوم الموافق 17 فبراير، وكان من أشهر مواقفه هو حواره مع أينشتاين ولذلك كان يردد دائما أنه يتمني محاورته مرة أخرى.وكان الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، قد حاور أينشتاين فى عام 1952، ونشره في مجلة آخر ساعة، وبعد ذلك ضمنه في كتابه "زيارة جديدة للتاريخ" الذى صدر عن دار الشروق.وفى الكتاب يقول محمد حسنين هيكل "بين كل الذين أتيحت لي فرصة مقابلتهم يظل (ألبرت آينشتاين) عالم الطبيعيات الأكبر، وصاحب نظرية النسبية، التي فتحت آفاق الكون أمام عقل وعين الإنسان، رجلا أتمنى لو كان في استطاعتي أن أسترجع الأيام والأقدار وأٌقابله مرة أخرى.إن مثل هذا الشعور يراودني في حالة كثيرين ممن عرفت، لكنه في حالة (ألبرت أينشتاين) بالذات أكثر ظهورا وأقرب إلى البال.وكان الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، قد توفي يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2016، عن عمر ناهز 93 عاما بعد صراع قصير مع المرض، حيث كانت حالة الصحية قد ساءت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من حياته، وخضع خلالها لعلاج مكثف في محاولة لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لأزمة شديدة بدأت بمياه على الرئة رافقها فشل كلوي استدعى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا.