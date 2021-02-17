رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا تمنى هيكل لقاء اينشتاين؟.. كتابه زيارة جديدة للتاريخ يجيب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:48 م
محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل
ريم محمود
طباعة
يوافق، اليوم، ذكري وفاة محمد حسنين هيكل، والذي توفي في مثل هذا اليوم الموافق 17 فبراير، وكان من أشهر مواقفه هو حواره مع أينشتاين ولذلك كان يردد دائما أنه يتمني محاورته مرة أخرى.

وكان الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، قد حاور أينشتاين فى عام 1952، ونشره في مجلة آخر ساعة، وبعد ذلك ضمنه في كتابه "زيارة جديدة للتاريخ" الذى صدر عن دار الشروق.

وفى الكتاب يقول محمد حسنين هيكل "بين كل الذين أتيحت لي فرصة مقابلتهم يظل (ألبرت آينشتاين) عالم الطبيعيات الأكبر، وصاحب نظرية النسبية، التي فتحت آفاق الكون أمام عقل وعين الإنسان، رجلا أتمنى لو كان في استطاعتي أن أسترجع الأيام والأقدار وأٌقابله مرة أخرى.

إن مثل هذا الشعور يراودني في حالة كثيرين ممن عرفت، لكنه في حالة (ألبرت أينشتاين) بالذات أكثر ظهورا وأقرب إلى البال.


وكان الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، قد توفي يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2016، عن عمر ناهز 93 عاما بعد صراع قصير مع المرض، حيث كانت حالة الصحية قد ساءت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من حياته، وخضع خلالها لعلاج مكثف في محاولة لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لأزمة شديدة بدأت بمياه على الرئة رافقها فشل كلوي استدعى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا