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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب الغربية لليوم الثاني (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:47 م
طقس الغربية
طقس الغربية
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تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء باستمرار وتكثيف جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، رفعت حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

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