تعرف على القديسين السبعة المؤسسين لرهبانية خدام مريم البتول

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسون السبعة المؤسسون لرهبانية خدام مريم البتول.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه عام 1233 م، وبينما كان العنف والفوضى يعمّان مدينةِ فلورنسا (إيطاليا)، ٱتَّفقَ سبعةُ من كِبارِ تُجّارها أن يتركوا أعمالهم وخيراتهم للفقراء ليعيشوا في العُزلَةِ على جبلٍ قريبٍ عِيشةً أخويَّةً في النُّسكِ والتَرَهُّبِ لله، متمثّلين بحياة الكنيسة الأولى. صار الناس يقصدونهم ليستشيروهم في مشاكل حياتهم اليوميّة.واضاف:" تأثّروا بنمط حياة الفرنسيسكان والدومنيكان، فقد كانت هاتان الرهبنتان في أوج ٱنتشارهما آنذاك. أسَّس القدّيسون السبعة في ما بعد جمعيَّةً رهبانيَّةً عُرِفَتْ بٱسمِ «خُدَّامِ مريمَ العذراء». اعتمدوا فيها على قانون القدّيس أغسطينس للحياة الرهبانية مع بعض القواعد الخاصّة بهم. اعترفَ الكرسي الرَّسولي بهذه الرَّهبنة عام 1304".