رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في صحبة الكلاب والقطط.. يوم لإطعام أصدقائنا الأوفياء (فيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:45 م
الكلاب والقطط
الكلاب والقطط
مارسيل نظمي
طباعة
في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الجمعة، اجتمع ما يقرب من 20 فردًا من المتطوعين أمام قسم الوايلي، للتحرك بالشوارع الجانبية بالعباسية في مجموعات لإطعام كلاب وقطط هذه المنطقة.

ميار محمد، مادونا عادل، مونيكا عادل، مادونا عازر، 4 فتيات دشن فريق «Animal Welfare Awareness» بهدف التوعية ونشر ثقافة الرفق بالحيوانات، وتنظيم فعاليات بشكل منظم لتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات المشردة، وإطعامهم.

دأبت الفتيات الأربعة على الحديث مع الأشخاص المتواجدين بشكل دائم في الشارع عن أهمية تقديم الحب للكلاب والقطط، ونبذ إيذائهم بأي صورة. موضحين أن قتل الكلاب أو تسميمهم بخلاف كونها جرائم أخلاقية، فهي سلوكيات تُخل بالتوازن البيئي، ولا تحل أزمة كثرة تواجد الكلاب في الشوارع.

تقول ميار محمد لـ«الدستور»: «نجتمع كل جمعة تقريبًا في فعالية بمكان مختلف لتوعية الناس بأهمية السلوك الإيجابي مع الكلاب والقطط، ونحدثهم عن أن الكلاب والقطط كائنات مثلها مثل الإنسان تمامًا، تشعر وتتألم وتحب وتفرح».


وتنفي "ميار" تعرض أحدهم لهجوم من أي حيوان في كل الفعاليات التي نظموها مضيفة: «الكلاب غلابة جدا. ربنا خالقها كتوازن للبيئة، ومينفعش نتحكم في التوازن اللي ربنا عامله، أو نسمهم أو نقتلهم».

أما مادونا عادل تطرح عدة حلول لأزمة زيادة أعداد الحيوانات في الشارع، وهي معمول بها في العديد من البلدان، تقول: هناك حلول آدمية يعرفها العالم كله، مثل تطعيم الكلاب ضد السعار، عمليات التعقيم الطبي التي تمنع الإنجاب وبالتالي التقليل من تكاثرهم».


تضيف: «عايزين نغير فكرة الناس عن الحيوانات، لو حطيت أكل بواقي بيتك للكلب أنت كده غيرت سلوكه من عنيف لصديق للبشر، وكلها أشياء بسيطة وغير مكلفة مثل بواقي الأطعمة المنزلية، أو شراء الهياكل من الفرارجي مع العيش،
وممكن تقديم علب التونة عليها عيش فينو للقطط».


وتشير مادونا إلى مشاركة الفعاليات مع كل من أحمد طلعت، ومحمد ماهر مؤسسا فريق «أمان»، الذين يجمعهم في النهاية الهدف نفسه من العطاء ونشر التوعية بحب الحيوانات الأليفة.

وتختتم حديثها قائلة: «كل المتطوعين بيفرحوا بمشاركتنا، وبنشعر بالبركة والسعادة في حياتنا بسبب العطف على الحيوانات الجميلة».




موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا