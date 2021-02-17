عطل مفاجئ يجبر طائرة بيلاروسية على الهبوط بمطار شرم عقب إقلاعها بساعة

هبطت طائرة تابعة لشركة بيلا روسيا للطيران بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، اضطراريا بعد إقلاعها بحوالي 60 دقيقة متوجهة إلى مطار بيلاروسيا الدولي، نتيجة احتكاك الطائرة بمهبط الطائرة أثناء عملية الإقلاع.وكان برج المراقبة الجوية بمطار شرم الشيخ الدولي، تلقى إخطارا من قائد الطائرة البيلاروسية بحدوث عطل فني مفاجئ نتيجة الاحتكاك بالممر أثناء الإقلاع.وعلى الفور قام مسئولي الملاحة الجوية بمطار شرم الشيخ الدولي، بالسماح له بالهبوط مباشرة، حيث ظلت الطائرة حوالى 60 دقيقة تحاول الهبوط بأرض المطار، نتيجة العطل الفني.ونجح قائد الطائرة بالهبوط بها بأرض مطار شرم الشيخ، وأعلنت السلطات المختصة بالمطار حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادا لهبوط الطائرة البيلاروسية، وتم استضافة الركاب لحين إصلاح الطائرة وعودتها إلى جهة وصولها مرة أخرى خلال الساعات المقبلة.