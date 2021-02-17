في ذكرى «الأستاذ».. محطات في حياة محمد حسنين هيكل

"ميلاده"

"مشواره"

"انتقاله"

" رئاسة تحرير آخر ساعة "

" الاهرام "

"اعتزال"

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أحد رواد الصحافة المصرية والعربية فى العصر الحديث، وأحد أهم رجال صاحبة الجلالة فى القرن العشرين والـ 21، الذى لقب بالأستاذ والجورنالجي.ولد هيكل في 23 سبتمبر 1923 بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، بدأ عمله في الصحافة منذ عام 1942 وكان أول كتاب صدر له "إيران فوق بركان" عام 1951.مارس الأستاذ، عمله الصحفي في 8 فبراير 1942، بجريدة «الإيجيبشان جازيت»، كمتدرب، لمع اسمه بحروف من ذهب أثناء الحرب العالمية الثانية.في عام 1944 انتقل هيكل إلى "آخر ساعة"، بعدما أقنع رئيس تحريرها آنذاك محمد التابعى رئيس تحرير "الإيجيبشان جازيت"، وبعدها انضمت "آخر ساعة" إلى "أخبار اليوم" التي أسسها الأخوان علي ومصطفى أمين.وفي أثناء حرب فلسطين 1948، قرر هيكل السفر إلى فلسطين، لتغطية الأحداث التي تجرى هناك، ونال خلال تلك الفترة جائزة "فاروق الأول للصحافة العربية"، عن سلسلة تحقيقات أجراها في قرية القرين بمحافظة الشرقية، التي انتشر فيها وباء «الكوليرا» بعنوان «الحياة في قرية الموت".وبعد 5 سنوات له من العمل في "أخبار اليوم"، عُين هيكل رئيسًا لتحرير "آخر ساعة" في 1952، بعدما أعلن علي أمين استقالته، وتعيينه لهيكل بدلًا منه تقديرًا لموهبته وجهده.فى عام ١٩٥٦ عرض عليه مجلس إدارة الأهرام رئاسة مجلسها ورئاسة تحريرها معا واعتذر هيكل في المرة الأولى وقبل الأمر في المرة الثانية وظل رئيسا لتحرير جريدة الأهرام حتى عام ١٩٧٤.ظل ينتقد مبارك، وبعدها اعتزل الكتابة المنتظمة والعمل الصحفى في سبتمبر عام ٢٠٠٣ بعد أن أتم عامه الثمانين لكنه استمر يساهم في إلقاء الضوء بالتحليل والدراسة على تاريخ العرب المعاصر ودعم ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو إلى أن توفى في مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٦.