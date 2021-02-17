المطران أوربانشيك:هناك حاجة لمساواة حقيقية وتعزيز تمكين النساء

شدد المطران يانوش أوربانشيك، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على تثمين المرأة وتمكينها في جميع قطاعات العمل، مؤكدا ان ذلك سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للجميع.وأضاف في تصريحات له أن هذا التمييز هو نتاج ظروف طويلة، أثرت على النساء جاعلة إياهن على هامش المجتمع بل وحتى في حالات عبودية.وشدد المطران أوربانشيك على ضرورة الإسراع في بلوغ مساواة حقيقية في القطاعات كافة، من المساواة في الرواتب إلى حماية الأمهات العاملات والتكافؤ في التقدم الوظيفي والمساواة في التوفيق بين الحقوق العائلية والاعتراف بكل ما يرتبط بحقوق وواجبات المواطنين في دولة ديمقراطية.وأكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أن تقوية التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، يساهمان في تقوية السلام والأمن سواء داخل المجتمع بشكل عام أو داخل العائلة خلية المجتمع الأساسية.و أشار المطران أوربانشيك، إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد قد أكد ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، فهن أول مَن يفقد العمل، كما أن العمل من المنزل لتفادي العدوى بالفيروس قد زاد من الضغط على النساء، وختم المراقب الدائم مشددا على أهمية التعاون المتكامل بين الرجل والمرأة من أجل مستقبل أفضل، وجدد التأكيد على أن تثمين المرأة وتمكينها في جميع قطاعات العمل سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للجميع.