سقوط عمود كهرباء بطريق الدنابيق في المنصورة دون إصابات

أجرى عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأربعاء جولة ميدانية على الوحدات المحلية بسلامون وشها ومتابعة الانضباط الوظيفي وسير العمل.وتابع سعد حالة الشوارع خلال موجة سقوط الأمطار الحالية والتأكد من كسح تجمعات المياه وتسليك بلاعات الصرف الصحي.وخلال مروره لاحظ سقوط عمود كهرباء بطريق الدنابيق دون وقوع أي خسائر أو إصابات وعلى الفور تم رفعه من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات واستدعاء مسئولي الكهرباء لإعادة العمود لمكانه وإعادة تركيب الأسلاك.وأكد سعد أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة الدائمة لمختلف القطاعات وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وحلها على الفور وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.