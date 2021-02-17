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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تنظم دورة تدريبة لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:38 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
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تنظم الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية؛ على مدار ثلاثة أيام من الأحد 21 حتى الثلاثاء 23 فبراير.

وتأتي هذه الدورة بعد اجتماع الشوربجي الأسبوع الماضي مع ممثلين من أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، والذين أشادوا بالدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة ودورها الملحوظ في تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمؤسسات، وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم دورة تدريبية لهم لتعريفهم بدور الجمعية العمومية والاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام القانون رقم 179 لسنة 2018، وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية لمساعدتهم على ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة المؤسسات الصحفية. ومن جانبه، أكد الشوربجي أن دور الجمعيات العمومية سيكون مهم ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أي مجال للتراخي أو التساهل.

تجدر الإشارة إلى اأن الهيئة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، حيث نظمت حتى الأن ما يزيد عن 45 دورة تدريبية للصحفيين والإداريين والعمال.

وقد بدأت اليوم الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠٢١ فعاليات الدورة التدريبية لنواب مديري العموم بالمؤسسات على مدار ٩ أيام، كما بدأت دورات لغة انجليزية بمستويات متعددة.

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