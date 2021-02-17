اجتماع «شباب بغداد» بلبنان استعدادا للقاء البابا فرنسيس 5 مارس

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه تحت عنوان "شبيبة سهل نينوى تُهلل للبابا فرنسيس"، عُقد لقاء لشباب بغداد شارك فيه عدد كبير من شباب بغديدي وكرمليس وبرطلّة بالإضافة إلى الكهنة والمكرّسين والمكرسات.وأضاف أبو كسم، في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن ذلك جاء بحضور المطران مار يوحنا بطرس موشي أسقف أبرشيّة الموصل للسريان الكاثوليك والمطران مار ميخائيل نجيب الدومينيكي أسقف الموصل وعقرة للكلدان.وأشار إلى أن اللقاء جاء استعداد لزيارة البابا فرنسيس للعراق في 5 مارس.