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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موجة طقس سيئ تعم المنوفية لليوم الثاني على التوالي (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:35 م
المنوفية
المنوفية
ولاء القاضى
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ضربت موجة من الطقس السيئ المحمل بالرياح والبرودة، محافظة المنوفية، وانخفاض كبير في درجة الحرارة، وذلك على كافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت بعض المراكز صباح اليوم أمطار خفيفة.

وشهدت بعض قرى مركز تلا، أمس، ظاهرة تساقط امطار على هيئة ثلوج خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم في واحدة من المرات القليلة، التي تحدث في المحافظة، فيما شهدت باقي مراكز المحافظة أمطار خفيفة، على مدار اليوم.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن رفع درجة الاستعداد لدرجة القصوى، لتعامل مع الأمطار المتوقعة اليوم، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتي قد تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
المنوفية
المنوفية

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