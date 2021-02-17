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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الروسية تواصل انسحابها من مطار «التيفور» العسكري شرق حمص

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:35 م
انسحاب القوات الروسية
انسحاب القوات الروسية
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن استمرار القوات الروسية انسحابها من مطار التيفور العسكري شرق حمص، إلي مطار تدمر العسكري ومستودعات مهين.

ونقل موقع «عين الفرات» عن مصادر مطلعة، أن القوات الروسية أخلت مطار التيفور العسكري بشكل كامل، حيث سحبت 16 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر والأسلحة الثقيلة، بالإضافة لسبع عربات عسكرية وأربع ناقلات جند لتدخل مطار تدمر العسكري عبر الطريق الشرقي.

وأكدت المصادر بأنَّ الانسحاب جاء بعد رفض الميليشيات الإيرانية توجيهات قاعدة حميميم الروسية بضرورة الخروج من المطار لتقليل احتمالية تعريضه للغارات الجوية الإسرائيلية.

وأوضحت بأن مطار التيفور سيبقى عقب الانسحاب الروسي تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، مما سيجعله عرضةً للغارات الجوية الإسرائيلية التي تهدف إسرائيل من ورائها لمنع تحويل المطار إلى قاعدة عسكرية قد تكون الأكبر لإيران شرق حمص.

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