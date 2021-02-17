القوات الروسية تواصل انسحابها من مطار «التيفور» العسكري شرق حمص

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن استمرار القوات الروسية انسحابها من مطار التيفور العسكري شرق حمص، إلي مطار تدمر العسكري ومستودعات مهين.ونقل موقع «عين الفرات» عن مصادر مطلعة، أن القوات الروسية أخلت مطار التيفور العسكري بشكل كامل، حيث سحبت 16 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر والأسلحة الثقيلة، بالإضافة لسبع عربات عسكرية وأربع ناقلات جند لتدخل مطار تدمر العسكري عبر الطريق الشرقي.وأكدت المصادر بأنَّ الانسحاب جاء بعد رفض الميليشيات الإيرانية توجيهات قاعدة حميميم الروسية بضرورة الخروج من المطار لتقليل احتمالية تعريضه للغارات الجوية الإسرائيلية.وأوضحت بأن مطار التيفور سيبقى عقب الانسحاب الروسي تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، مما سيجعله عرضةً للغارات الجوية الإسرائيلية التي تهدف إسرائيل من ورائها لمنع تحويل المطار إلى قاعدة عسكرية قد تكون الأكبر لإيران شرق حمص.