الكادرينال بارولين يشجع المشاركين في مشروع تربوي يإيطاليا

زار أمين سر دول حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين مقر منظمة "Rondine Cittadella della Pace" في إيطاليا والتقى الشبان الذين يشاركون منذ سنة في مشروع تربوي يجمع شبابا من دول المتوسط.و المنظمة تأسست في إيطاليا سنة 1988 بهدف العمل من أجل تقليص النزاعات المسلحة في العالم، وذلك بشكل أساسي عبر مشروع أُطلق عليه اسم "World House"، ويجمع شبانا من دول تعيش أو عاشت نزاعات ليساعدهم على أن يكتشفوا الإنسان فيمن يُعتبر عدوا.ومع الشباب المشاركين في هذا المشروع التربوي منذ سنة،التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في مقر المنظمة بالقرب من مدينة أريتسو في مقاطعة توسكانا الإيطالية، وذلك بحضور 11 شابا تم اختيارهم للمشاركة في مشروع لمجلس أساقفة إيطاليا بعنوان Mediterraneo: frontiera di pace، educazione e riconciliazione، المتوسط حدود سلام وتربية ومصالحة، وأكد الكاردينال بارولين للشباب أنه سيُطلع البابا بأنه يتم هنا بناء السلام حجرا تلو الآخر.ويُفترض لهؤلاء الشباب أن يعملوا لدى عودتهم في الجماعات التي يأتون منها، وبمساعدة الكنائس المحلية في حوض المتوسط، للتعامل مع التغيرات الاجتماعية الثقافية وإطلاق عمليات تعاون وبرمجة مبادرات لبناء السلام.ومن بين المشاركين في اللقاء وباسمهم تحدثت الشابة أمينة من البوسنة فأعربت عن السعادة للتمكن، رغم السنة الماضية الصعبة، من المجيء إلى إيطاليا للعمل على المشاريع المختلفة، وذلك لإثبات كون التعايش والحوار ممكنَين.وفي حديثها عن المشاريع التي يُنتظر أن يقوم بها الشباب لدى عودتهم إلى بلدانهم قالت إن أهدافها هي الحوار والمصالحة والسلام، كما وستواصل هذه المشاريع تطوير الشبكة التي أسسها هنا الشباب الراغبون في تشجيع التلاحم الاجتماعي في منطقة المتوسط.وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المشاريع سيرافَق بدراسة يشرف عليها فريق من مركز الدراسات والأبحاث حول العائلة التابع لجامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلانو، وذلك للتعرف على التغيرات التي ستسفر عنها هذه المسيرة التربوية وعلى تبعاتها العملية على أرض الواقع.