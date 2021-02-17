فلاح منوفي يحرر محضرا بعد نفوق 6 رؤوس ماشية وحصان بسم فئران

حرر فلاح محضرا بقسم شرطة تلا، بعد نفوق 6 مواشي وحصان، داخل منزله بقرية بابل التابعة لمركز تلا، في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت فريق من ضباط مركز شرطة تلا إلى مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، حيث انتقل وكيل النيابة لمعاينة المواشي وسؤال مالكها والشهود والجيران.وأخذ فريق من الطب البيطري عينات من المواشي لبيان أسباب وفاتهم، خاصة مع تأكيد مالك المواشي أنه لا يشك في أي شخص ولا توجد خصومة مع أحد، وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين تناول المواشي والحصان للأكل وكان به مادة "سم فئران"، ولم تكن وفاة طبيعية.وأكدت مصادر أمنية، أن مالك المواشي رفض توجيه الاتهام في الواقعة لأي شخص مما آثار شكوك حول عدد من الأشخاص، موضحا أنه تم استدعاء مالك المواشي وابنه لسؤالهما حول الواقعة ولمعرفة من يكون قد قام بقتل المواشي الخاصة بهم.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنفوق 6 مواشي وحصان داخل منزل فلاح بقرية بابل بدائرة المركز، وبعد استدعاء الطب البيطري وأخذ العينات اللازمة تبين وفاة المواشي بسم الفئران، وجار التحقيق في الواقعة لبيان ملابسات ما حدث ومن المتسبب في الواقعة.