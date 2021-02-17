رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فلاح منوفي يحرر محضرا بعد نفوق 6 رؤوس ماشية وحصان بسم فئران

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:31 م
مواشي
مواشي
ولاء القاضى
طباعة
حرر فلاح محضرا بقسم شرطة تلا، بعد نفوق 6 مواشي وحصان، داخل منزله بقرية بابل التابعة لمركز تلا، في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت فريق من ضباط مركز شرطة تلا إلى مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، حيث انتقل وكيل النيابة لمعاينة المواشي وسؤال مالكها والشهود والجيران.

وأخذ فريق من الطب البيطري عينات من المواشي لبيان أسباب وفاتهم، خاصة مع تأكيد مالك المواشي أنه لا يشك في أي شخص ولا توجد خصومة مع أحد، وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين تناول المواشي والحصان للأكل وكان به مادة "سم فئران"، ولم تكن وفاة طبيعية.

وأكدت مصادر أمنية، أن مالك المواشي رفض توجيه الاتهام في الواقعة لأي شخص مما آثار شكوك حول عدد من الأشخاص، موضحا أنه تم استدعاء مالك المواشي وابنه لسؤالهما حول الواقعة ولمعرفة من يكون قد قام بقتل المواشي الخاصة بهم.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنفوق 6 مواشي وحصان داخل منزل فلاح بقرية بابل بدائرة المركز، وبعد استدعاء الطب البيطري وأخذ العينات اللازمة تبين وفاة المواشي بسم الفئران، وجار التحقيق في الواقعة لبيان ملابسات ما حدث ومن المتسبب في الواقعة.

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

خريطة صناعية و«حياة كريمة».. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين «مدبولي» ورؤساء لجان النواب

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا