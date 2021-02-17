موجة الطقس السيئ.. سقوط عامود كهربائي بكفر الشيخ

سقط عامود كهربائي متهالك بالأسلاك بأحد شوارع عزبة بدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسط الكتلة السكنية وعلى مقربة من المعهد الابتدائي بالقرية، بسبب سوء الطقس وشدة سرعة الرياح، ما جعل أهالي القرية يستغيثون بشركة الكهرباء ومجلس المدينة لسرعة إصلاحه خوفا من خطر صعقهم.وهطلت الأمطار بغزارة على بلطيم والبرلس ومطوبس لوقوعهما على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فيما شهدت باقي مدن المحافظة هطول للأمطار بشكل متقطع مابين متوسطة إلى خفيفة.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية، معلنًا عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.