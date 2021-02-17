البطريرك الراعي يدعو لتشكيل «حكومة الضمير» في لبنان

قال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعون:"حانَ الوقتُ لأنْ نستخلص العِبرَ من الفشلِ. نؤلف "حكومةَ الضمير" وليُوقِّعْها ضميرنا".وأضاف في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من المعيب ألّا نبتدع مقاربةٍ جديدةٍ تتخطّى العُقدَ والشروطَ والمصالحَ والمزاجيّةَ ورفضَ الآخَر".وانتخب الراعي بطريركًا في 15 مارس 2011 بعد ثلاث عشرة جولة اقتراع على مدى خمسة أيام قام بها مجلس المطارنة الموارنة منذ 11 مارس، خلفًا للبطريرك نصر الله صفير الذي كان قد أعلن استقالته في فبراير 2011 بداعي التقدم بالسن.