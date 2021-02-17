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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سائق لمحكمة الجنح سرق 3 سيارات بكسر الزجاج وتوصيل الأسلاك

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:28 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق لمحكمة الجنح لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ولا يحمل تراخيص، وبحوزته (بنسة، مفك).

وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بدائرة القسم، وتم التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم، بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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