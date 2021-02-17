عقب وفاته.. من هو أحمد ريان عضو هيئة كبار العلماء؟

توفى الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد معاناة قصيرة مع فيروس كورونا، وما إن انتشر نبأ وفاته حتى نعاه عدد من تلاميذه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعاه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قائلا إن العالم الإسلامي فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العالم الجليل الراحل:- ولد في 10 فبراير 1939 بمحافظة الأقصر.- التحق بالتعليم الأزهري حتى تخرّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966.- حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968، فالدكتوراه عام 1973، وترقى في السُلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 1985.- تولى عدد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، ثم رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف.- مثل الأزهر الشريف في عدد من المؤتمرات الإسلامية والدولية.- له مؤلفات في الفقه وأصوله، الأحوال الشخصية، المعاملات الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433 2012.- حصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.- عين مدرسًا بالكلية عام 1974م ثم أستاذًا مساعدًا عام 1980م، ثم أستاذًا عام 1985، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عام 2004م.- تولى عددًا من المناصب الإدارية منها عميدا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط.- عمل رئيسًا لموسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.- عمل عميدًا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمن.- عمل وكيلًا لكلية الامام مالك للشريعة والقانون بدبي.- عمل رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.- عمل رئيسا للمكتب الأكاديمي للجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة.- أشرف وناقش أكثر من مائة وعشرين رسالة ماجستير ودكتوراه.- سافر برحلات علمية إلى السعودية والأردن والإمارات وبنجلادش وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.