افتتاح كنيسة جديدة للروم الأرثوذكس في نيجيريا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه أسس المتروبوليت ألكساندروس كنيسة جديدة في أبوجا عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهي كنيسة القديس أندراوس.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «خدم نيافته أول قداس إلهي لهذه الرعية يوم الأحد في منزل، حضره عدد محدود من المؤمنين بسبب كوفيد -19، مع امتننا لجميع أولئك الذين يعملون بحماس وتفاني».