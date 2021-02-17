«مدبولي» يوجه «شعراوي» بالمتابعة اللحظية لمواجهة آثار التقلبات الجوية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار هذه التقلبات.