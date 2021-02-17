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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:42 م
عمرو أديب
عمرو أديب
ندى حمدي
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كشفت مصادر أمنية انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب، بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.

وكشفت المصادر أنه عقب خضوع الإعلامي والسائق للفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى دار الفؤاد، والاطمئنان على عدم إصابة أي منهما قرر الطرفان التصالح وعدم اتهام أي منهما للآخر، وتم تحرير محضر بالتصالح داخل المستشفى وسيتم احالته للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بالتصالح.

كانت التحريات الأولية قد أوضحت تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد، وكشفت أنه كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة.

كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي الشهير اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز، أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وأكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مستقرة، بالإضافة لاستقرار حالة سائق السيارة الأخرى أيضا بعدما تم نقلهما لمستشفى دار الفؤاد وعمل الفحوصات الطبية والاشعة اللازمة.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي بالكامل، وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي.

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