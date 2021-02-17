تسببت الرياح الشديدة وموجة الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، في تعطل حركة الصيد بدمياط اليوم الثاني على التوالي، حيث تسببت شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة في تعثر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج بدمياط.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.