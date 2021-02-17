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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مجمع الإسماعيلية الطبي يحمل بصمات السيسي في الارتقاء بالصحة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:23 م
النائب الطاهر عبد
النائب الطاهر عبد الحميد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب الطاهر عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات العملاقة فى قطاع الصحة داخل المحافظة.

وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، إن المجمع الطبي الذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة فى التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ وغيرها، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافة حقيقية للمجال الصحي في محافظة الاسماعيلية ويخدم عشرات الآلاف يوميا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجمع الطبي الشامل بالاسماعيلية غير مسبوق فعلا، خصوصا وأنه يضم 9 مبان تخصصية، بلغت تكلفتها نحو 550 مليون جنيه، كما يقدم مختلف التخصصات من خلال 23 قسما، كما تبلغ الطاقة السريرية له نحو 286 سريرًا داخليًا و64 سريرا للرعاية المركزة، ويخدم المجمع مليونا و150 ألف مواطن.

وشدد النائب الطاهر عبد الحميد، أن هذا الصرح الطبي العملاق يؤكد من جديد ولعشرات الملايين من المصريين، أن حجم ما ينفق على الصحة في مصر سنويا، وما يقام من إنشاءات ومرافق ومجمعات طبية غير مسبوق.

وأكد أن الهدف تعزيز صحة المصريين والتصدي للأمراض الوبائية والمزمنة، والارتقاء بالصحة العامة، قائلا إن مجمع الاسماعيلية الطبي، خدمة حقيقية لمدن القناة من جانب الدولة وبتوجيهات ورعاية مباشرة من الرئيس السيسي.

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