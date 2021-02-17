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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية على أجندة الأولويات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:49 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، أمس، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقواتنا المسلحة، ووزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلميّ، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية.

وقال إن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات، وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري.

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