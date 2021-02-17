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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يُوجه الحكومة بالتواصل المستمر مع النواب لتحقيق مصالح المواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:31 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء، الذي عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية في ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسئولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استمعت لكافة الآراء والأفكار التي طرحها رؤساء اللجان النوعية في لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر في العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره في توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان؛ لتحقيق مصلحة المواطنين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضًا، على مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النوعية المختصة بها في مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر في مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصري، ويسهم في الوقت نفسه في توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.

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