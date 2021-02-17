البابا ثيودروس الثاني يزور كنيسة القديس ديمتريوس بالقاهرة

رأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، صلاة غروب عيد شفيعه القديس ثيودوروس التيروني في كنيسة القديس ديمتريوس بمنطقة الزيتون في القاهرة.قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كما تمت صلاة الخمس خبزات.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بحضور المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والأسقف جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.