استدعاء مجرى التحريات في اتهام عاطل بسرقة مصنع ألبان بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، باستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله في إتهام عاطل بسرقة أموال من داخل مصنع ألبان، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المصنع محل السرقة، للوقوف علي ملابسات وظروف الواقعة.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وكذا سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، شاكوش، مفك )، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات