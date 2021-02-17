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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 4 آلاف لتر مواد بترولية مجهولة بالعامرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:41 م
مواد بترولية
مواد بترولية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 4 آلاف لتر من المواد البترولية المدعمة بدون مستندات أو فواتير مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مما يمثل خطرًا على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالمخالفة للقانون.

تمت مداهمة محطة الوقود وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشها عثر على 4000 لتر من المواد البترولية المدعمة دون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، قبل بيعها بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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