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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الثلوج تضرب بورسعيد.. وخلو الشارع من المواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:16 م
طقس بورسعيد
طقس بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهدت حافظة بورسعيد، استمرار حالة الطقس غير المستقر، لليوم الثاني علي التوالي، وسط سقوط غزير للأمطار وانخفاض في درجة الحرارة.

في سياق متصل، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نجاح خطة السيطرة على أثار موجة الطقس غير المستقر في اليوم الأول، وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالأحياء لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية بالأحياء تعاملت مع كميات الأمطار فور سقوطها نظرا لوجود بالوعات الأمطار وكذلك تواجد سيارات كسح وشفط المياه.

يذكر أن محافظة بورسعيد، قد شهدت تساقط أمطار ثلجية بحي الشرق بالقرب من شاطئ المدينة والمجرى الملاحي لقناة السويس.

ودفع سقوط الأمطار الثلجية المواطنين لالتزام المنازل والحرص على عدم النزول إلا في الظروف الاضرارية، مع ارتداء الملابس الثقيلة، وظهرت شوارع المحافظة خالية من المارة والسيارات.

على جانب أخر، تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من جهودها للسيطرة على تجمعات الأمطار، وذلك من خلال سيارات تابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع عمال الأحياء.

في سياق متصل، تتابع غرفة العمليات المركزية بقيادة اللواء إبراهيم عزب، مسئول الأزمات والكوارث، حالة الطقس غير المستقر، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة، من أجل إزالة الأثار، وتسيير حركة السيارات والمارة.

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