التفتيش على 316 منشأة ببورسعيد خلال يناير

قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 316 منشأة (دوري نهاري وحملات ).وأضاف مدير المديرية، أن ذلك التفتيش أسفر عن تحرير 20 محضرًا عماليًا، وعقد ندوتان توعية، فضلًا عن التفتيش على 15 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 5 محضرًا أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.