بعد افتتاح الرئيس.. تخصصات وخدمات يقدمها مجمع الإسماعيلية الطبي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التخصصات الطبية المتواجدة في مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وقال السبكي، إن المجمع الطبي بالإسماعيلية يضم ٩ مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية، وتشمل الخدمات العلاجية به خدمات (الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، تخاطب).وذلك بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمجمع والتي تشمل، أشعات "عادية، مقطعية، ماموجرام، موجات فوق صوتية، دوبلر، سونار، أكو، رنين مغناطيسي"، إلى جانب أقسام القسطرة القلبية، الأشعة المتنقلة، CR، ومعامل "إكلينيكي باثولوجي، هيماتولجي، فيروسات، بكتيرولوجي، كيمياء دم"، وأقسام بنك الدم، مناظير الجهاز الهضمي وERCD، ومناظير الجراحة العامة، ووحدة تفتيت الحصوات، والعلاج الطبيعي، ورسم العصب وتخطيط العضلات، ووحدة التصوير الإشعاعي للثدي، ومركز الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.