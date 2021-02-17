رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا في النمسا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:13 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، موضحة أنه تلقى التطعيم بلقاح كورونا 399 ألفا و30 حالة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء - إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 639 ألفا و139 حالة، وتعافى منها 415 ألفا و221 حالة، بينما توفى 8290 حالة.

وأوضح البيان، أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1352 حالة منهم 264 حالة في وحدات العناية المركزة، مضيفا أن الحالات النشطة بلغت 13 ألفا و971 حالة، وتم إجراء فحوصات كورونا أمس لـ 41 ألفا و962 شخصا.

موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11