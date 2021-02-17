1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1735 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، موضحة أنه تلقى التطعيم بلقاح كورونا 399 ألفا و30 حالة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء - إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 639 ألفا و139 حالة، وتعافى منها 415 ألفا و221 حالة، بينما توفى 8290 حالة.وأوضح البيان، أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1352 حالة منهم 264 حالة في وحدات العناية المركزة، مضيفا أن الحالات النشطة بلغت 13 ألفا و971 حالة، وتم إجراء فحوصات كورونا أمس لـ 41 ألفا و962 شخصا.