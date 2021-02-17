ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة في 6 سنوات

أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من ستة أعوام في نهاية 2020، مواصلة صعودا يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعا منذ بداية جائحة كوفيد-19.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 بالمئة في ديسمبر عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 بالمئة في نوفمبر، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر 2014.