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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس صاحب أكاديمية وهمية لبيع الشهادات الجامعية المزورة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:13 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس صاحب أكاديمية وهمية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لترويجه شهادات جامعية مزورة للنصب على الدارسين راغبي الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراة.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص مقيم بمصر الجديدة القاهرة، له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية.

وتابعت التحريات أنه أنشأ موقعا إلكترونيا باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله أنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة، وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعي – العلاج الطبيعي – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة) وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصـول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامي (شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلي بمشتملاته - جهاز لاب توب - طابعة كمبيوتر- ماسح ضوئي).

وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، صور جميع المستندات المضبوطة، وموقع إلكتروني باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.

بمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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