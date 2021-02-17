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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 5 أطباء للتحقيق بوحدة صحية بقرية فى بنى سويف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:21 م
المهندس محمود شاهين
المهندس محمود شاهين
بنى سويف - محمد حفيظ
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أحال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف، اليوم الأربعاء، 5 أطباء للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم.

كانت لجنة من التفتيش المالي والإداري والمتابعة والرصد الميداني بالوحدة المحلية، وتضم يوسف سعد وعاشورحلمي وحيدر حسين، قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية تلت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين من أطباء وتمريض وموظفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حيث تبين غياب 5 أطباء و2 من الإداريين العاملين بالوحدة الصحية لقرية تلت وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بكل واقعة وإحالتها لرئيس المدينة، فقرر إحالتهم للتحقيق.

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