إحالة 5 أطباء للتحقيق بوحدة صحية بقرية فى بنى سويف

أحال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف، اليوم الأربعاء، 5 أطباء للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم.كانت لجنة من التفتيش المالي والإداري والمتابعة والرصد الميداني بالوحدة المحلية، وتضم يوسف سعد وعاشورحلمي وحيدر حسين، قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية تلت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين من أطباء وتمريض وموظفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.حيث تبين غياب 5 أطباء و2 من الإداريين العاملين بالوحدة الصحية لقرية تلت وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بكل واقعة وإحالتها لرئيس المدينة، فقرر إحالتهم للتحقيق.