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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق دهس طفلا أثناء عبوره الطريق بالشروق.. تجديد حبس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:10 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، حبس سائق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طفل أثناء عبوره الطريق الأوسطي بالشروق.

وقالت والدة الطفل "ع"، الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أمام النيابة، إن الطريق كان هادئا وليس مزدحما بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا 3 أسر يعبرون الطريق، وكانت هي خلف نجلها المجني عليه، وكان قد عبر الطريق وبينه وبين الرصيف خطوة واحدة.

وتابعت الأم: "السائق اصطدم في حافة الطريق بعدما عبره نجلها، وكان يقود السيارة بسرعة عالية جدا ومن المؤكد بأن كان مشغول بشيء ما"، مؤكدة أن نجلها لم يكن يلهو ويلعب بمنتصف الطريق مثلما ادعى السائق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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