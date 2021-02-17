«مستثمرى أسيوط»: «حياة كريمة» تغير محافظات وقرى الصعيد للأفضل

قال المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الصعيد شهد حالة من الإهمال في البنية التحتية والمواصلات خلال السنوات الماضية.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته قاموا بتغيير محافظات وقرى الصعيد إلى الأفضل، فالحياة منذ سنوات كانت صعبة لا يستطيع الإنسان المعيشة فيها على الإطلاق، موضحًا أن إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الصعيد ستؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن في صعيد مصر.كما كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن من نتائج مبادرة "حياة كريمة" أيضا، خفض نسبة البطالة من خلال تقديم فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في القرى، فضلًا عن استغلال الموارد والطاقة البشرية بشكل أفضل، وكل هذا سيؤدي بالطبع إلى زيادة الناتج المحلي وخفض معدلات التضخم.