حبس عاطلين روجا «الاستروكس» في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم، بحبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل ترويجها بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيماوي لفحصها.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "س.ح"، "ع.م"، عاطلين وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام)، وأقرا بترويجهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جراما)، وأقرا بترويج المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.