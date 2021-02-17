بدء تحصين المواشي ضد الحمي القلاعية بالبحرالأحمر

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، بالبحر الأحمر، إنه تم التنسيق مع الوحدة البيطرية بالمدينة للبدأ في أعمال تحصين الحيوانات والمواشى ضد "الحمى القلاعيه - حمى الوادى المتصدع"، ضمن الالتزام بالخطة الموضوعة والمرور على المنطقة الجنوبية بالمدينة، قرية وادي دارا، منطقة العبور.وأضاف رأفت، في بيان له، أنه تم تقديم الدعم للأطباء بالوحدة البيطرية من سائقين وسيارات وعمال، لتسهيل أعمال القائمين على الحملة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تحصين جميع الحيوانات والمواشي بقرية "وادي دارا" والمنطقة الجنوبية بالمدينة، وجايى استكمال أعمال التطعيم طبقا للخطة الموضوعة، وذلك فى سبيل الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمدينة.من جهة أخرى، كلف رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة والخلايا الكهربائية وتغيير الكشافات والكابلات التالفة بشوارع المدينة المختلفة والمرور اليومي لرصد أي أعطال وإصلاحها فورا.وأشار بأنه تمت أعمال صيانة أعمدة الإنارة والخلايا الكهربائية، وتغيير الكشافات والكابلات التالفه وتغطيتها بمنطقة العبور ومنطقة الصحراوية وشارع الاتحاد، تنفيذًا تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة الإنارة العامة، وتقديم افضل خدمة للمواطنين.