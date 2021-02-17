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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بابا الفاتيكان يحيى ذكرى «شهداء ليبيا»: رجال لديهم كرامة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:07 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
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أصدر البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، بيانا رسميا بمناسبة احتفالات الكنيسة بالذكرى السادسة لاستشهاد شهداء الإيمان والوطن بليبيا.

وقال البابا فرنسيس: "أحمل في قلبي هذا اليوم، 15 فبراير 2015، معمودية الدم، هؤلاء الواحد وعشرين رجل مسيحي معمدين بالماء والروح القدس وفي هذا اليوم قد تعمدوا بالدم أيضًا، إنهم قديسينا، قديسين لجميع المسيحين، قديسين لكل الطوائف والتقاليد المسيحية، هم الذين أطالوا حياتهم بدم الذبيحة، إنهم شعب الله، شعب الله الوفي".

وأضاف: "ذهبوا ليعملوا بالخارج وذلك لمساعده عائلاتهم، رجال عاديين، أرباب عائلات، لديهم الرغبة بأن يكون لديهم أبناء، رجال لديهم كرامة العمل، يسعوا فقط لكي يحضروا العيش إلى منزلهم، لكن يحضروه للمنزل بكرامة العمل، هؤلاء الرجال قدموا شهادة ليسوع المسيح، ذبحوا بوحشية من قبل داعش، ماتوا وهم يقولون ربنا يسوع، معترفين باسم يسوع".

وتابع: "إنها حقًا مأساة، رجال فقدوا حياتهم على الشاطئ ولكنه صحيح أيضًا أن الشاطئ تبارك بدمهم، لكن ما هو صحيح أكثر أن بواسطة إيمانهم البسيط الصادق قد نالوا أكبر نعمة يمكن للمسيحي أن ينالها -الشهادة بيسوع المسيح حتى الموت-".

وأكمل: "أشكر الله أبانا الذي منحنا أخوة شجعان، أشكر الروح القدس لأنه أعطاهم القوة والتماسك لكي يعترفوا بالمسيح حتى الدم، أشكر أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الشقيقة التى علّمتهم وربتهم على النمو في الإيمان بلهجة تخطت كل اللغات، لهجة الانتماء".

واستطرد: "أتحد معكم إخوتي الأساقفة في إحياء هذه الذكرى، أتحد بالأخ الحبيب والصديق البابا تواضروس، ومع جاستن ولبي، الذي أراد المجئ إلى هذا اللقاء، ومع الأساقفة والكهنة الأخرين وبالأخص أتحد مع شعب الله المقدس الأمين".

واختتم: "أشكركم أيضًا أيها الواحد وعشرين قديس مسيحي لكل الطوائف على شهادتكم، أشكرك يارب لأنك قريب لشعبك ولا تنساه، لنصلي معًا اليوم في ذكري استشهاد هؤلاء الواحد وعشرين قبطي الذين يتشفعوا بنا أمام الأب".

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