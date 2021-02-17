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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحب مكتب تصدير وآخر للتزوير لعدم دفع الجمارك بالإسكندرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:06 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حبس مالك مكتب تصدير، وموظف بالمكتب لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير محررات رسمية للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة لاستيراد وتصدير الرخام والجرانيت، مقيم بالقاهرة، بتضرره من قيام شخصين بتزوير تفويض بنكي منسوب للشركة الخاصة به وتصدير 9 رسائل للخارج بموجبه، مشمولها رخام، بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

و توصلت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا تبين صحة البلاغ، وقيام مالك مكتب تصدير، وموظف بذات مكتب التصدير ولديه شركة مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك، بالاشتراك فيما بينهما في تزوير تفويض بنكي منسوب لشركة الشاكي، وتمكنهما بموجبه من تصدير 9 رسائل للخارج مشمولها رخام باسم الشركة، للتهرب من سداد الضرائب العامة والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الرسائل، وتحميلها على الشركة ملك الشاكي،.

وكذلك ارتكابهما جرائم متعلقة بمخالفات جمركية وتهريب جمركي متخذان من الشركتين خاصتهما مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، والاحتفاظ بالعديد من المستندات والأوراق والأختام المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالبنوك ومصلحة الجمارك داخل الشركتين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمان، وبتفتيش مقر شركتيهما عثر على ( جهاز لاب توب وبفحصه تبين أنه محمل عليه أحد البرامج المستخدمة في عملية التزوير، وأختام شعار الجمهورية، ومجموعة من الأكلاشيهات، ومجموعة من الشهادات والإقرارات معدة للتزوير، وطابعة ألوان، ومجموعة من التفويضات البنكية).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما باصطناع تلك المحررات باستخدام برامج إلكترونية وإعادة طبعها للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة والمقررة على البضائع التي يتم تصديرها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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