مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٠

وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل علي موقع مجلس الدولة من الخميس ٢٥ فبراير الجاري حتي ٢٠ مارس المقبل.٧- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020٨- يراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع المجلس واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتي يتم التسجيل.٩- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط