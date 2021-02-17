مجلس الدولة يحدد شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٠
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:55 م
عماد سليمانطباعة
حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٠ من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة ٢٠٢٠
شروط تعيين وظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٠
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل علي موقع مجلس الدولة من الخميس ٢٥ فبراير الجاري حتي ٢٠ مارس المقبل.
٧- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020
٨- يراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع المجلس واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتي يتم التسجيل.
٩- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط
١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل علي موقع مجلس الدولة من الخميس ٢٥ فبراير الجاري حتي ٢٠ مارس المقبل.
٧- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020
٨- يراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع المجلس واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتي يتم التسجيل.
٩- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط
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