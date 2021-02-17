1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ3115 عاملًا غير منتظم ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 435 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 29 من ذوى القدرات.وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 960 شابًا، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 607 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.وأضاف الوزير أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 54 شكوى، تم تسوية 7 شكاوى، وحفظ 9 منها وإحالة 6 للمحكمة العمالية، وما زالت 32 شكوى تحت البحث والدراسة.كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ2 عمال منحة زواج، و4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ3109 عاملًا من المسجلين بمبلغ مليون و554 ألفًا و500 جنيه.