«إلهي إلهي».. برنامج جديد للأنبا باخوم عبر «كاثوليكي»

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، إطلاق حملة جديدة تحت شعار "إلهي إلهي"، وتأتي في شكل برنامج يقدمه الأنبا باخوم شخصيا.وقال الأنبا باخوم إنه من المقرر أن يطلق البرنامج عبر تطبيق كاثوليكي يومي السبت والاحد، في تمام الساعة 2.45 صباحا و10.20 صباحا.وتنضم الحملة الجديدة لعدة حملات أخرى يطلقها مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي مثل أخبار الكنيسة الكاثوليكية "في أسبوع، وعرفت أربي، وكل يوم آية، وكلمة اليوم، وكلمة الله والصورة أوضح، والعلية".