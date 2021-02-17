دورة تدريبية للقضاة عن شهر وتسجيل التصرفات العقارية

نظم المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية على مدار يومين في موضوع "شهر وتسجيل التصرفات العقارية.وحاضر في الدورة الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، حول المشكلات العملية في دعاوى الملكية العقارية، عُقدت الدورة القانونية تحت رعاية السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، في مجال النزاعات القضائية العقارية.